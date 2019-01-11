Сандгрен: я часто опускаю руки, когда матч идёт не по моему плану

Американский теннисист Теннис Сандген прокомментировал свой выход в финал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он оказался сильнее немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:2.



«На протяжении последних нескольких дней я очень уверенно себя чувствую в геймах на своей подаче. Ощущение того, что я отлично выступил в матче, да ещё и полуфинальном, действительно классное.

Я усердно тренировался во время предсезонной подготовки и старался сохранить как физическое, так и ментальное состояние на высоком уровне, ведь именно это часто является основной проблемой для меня. Я часто опускаю руки, когда матч идёт не по моему плану, и этот негатив никак не может помочь», — цитирует Сандгрена официальный сайт ATP.



Соперником Сандгрена в борьбе за главный трофей соревнований станет британец Кэмерон Норри.