Ольховский: Рублёву надо работать не останавливаясь, потенциально он очень силён

Советский теннисист Андрей Ольховский отметил победы россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Евгения Донского в первом круге Открытого чемпионата Австралии. По его словам, он одинаково переживает и радуется за всех соотечественников.

«Из мужской сетки отметил бы хорошие результаты Медведева, Хачанова, Донского; качественную игру Федерера, Зверева; прошёл первый круг Надаль. Ещё, на мой взгляд, был интересный матч Карловича, Изнер неожиданно проиграл Опелке. В общем, есть на кого посмотреть. Все показывают интересный теннис.

Из российских участников Медведев выиграл легко. Хачанову было сложнее. Начало встречи было тяжёлое, но он справился. Не может пока найти свою игру Андрей Рублёв. Ему очень сложно. Думаю, нужно привносить в игру какой-то компонент, который усилит её. Андрей не очень уверен и пока не вышел на тот уровень, который все от него ждут. Для этого нужно побеждать и работать, не останавливаясь. Тогда всё придет. Потенциально Рублев очень силён. Он может вернуться к своим прежним высоким результатам.

В целом всё ведущие теннисисты привлекают мое внимание, но симпатизирую в первую очередь нашим. Отдаю предпочтение очень хорошей игре. Среди россиян никого бы не выделил — за всех одинаково переживаю и радуюсь их успехам. На турнирах «Большого шлема» надо выходить и играть каждый матч по мере продвижения, настраиваться именно на сегодняшний день. Первый круг для кого-то разминка, а у кого-то уже серьёзная турнирная борьба», — цитирует Ольховского «Московский комсомолец».