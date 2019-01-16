Векич проиграла 240-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 29-м номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв хозяйке кортов Кимберли Биррелл, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Донна 12 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету 240-й ракетки мира 7 эйсов, 28 виннеров и 37 неточностей.

За выход в четвёртый круг Australian Open Биррелл поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия, 2) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.