В третий день в Мельбурне свои матчи проводят Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.

Шарапова выходит на корт, Хачанов и Соболенко матчи уже выиграли. LIVE!

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

15:15. Сейчас начнётся последний матч дня — Мария Шарапова — Ребекка Петерсон. Следить за её ходом можно в нашей текстовой трансляции.

15:10. Выиграл Алекс де Минор за четыре часа у Лааксонен — 6:4, 6:2, 6:7, 4:6, 6:3. Скоро начнётся встреча Шараповой.

15:05. Центральным поединком четверга у женщин будет встреча Серены Уильямс и Эжени Бушар.

15:00. Бельгиец Давид Гоффен готовится к завтрашнему матчу второго круга с румыном Копилом.

14:57. За 2 часа выиграл Рафаэль Надаль у Мэттью Эбдена в трёх сетах. Центральный корт свободен. Не исключено, что матч Шараповой передвинут на него, поскольку у де Минора — Лааксонена сейчас счёт 3:3 в пятом сете. Будем следить за развитием событий.

14:35. В настоящий момент осталось доиграть только два мужских матча: Эбден — Надаль — 3:6, 2:6, 1:3, идёт 3-й сет и де Минор — Лааксонен — 6:4, 6:2, 6:7, 4:6, 2:0, идёт 5-й сет. Победители этих пар в следующем круге сыграют друг с другом. Ну а матч Шарапова — Петерсон ещё не начинался. Ждём завершения мужских поединков.

14:25. Тем временем ещё один матч завершился. Испанец Роберто Баутиста-Агут выиграл второй 5-сетовый марафон подряд. После выигрыша в первом круге у Энди Маррея он затем справился с австралийцем Джоном Миллманом. В третьем круге испанец встретится с россиянином Кареном Хачановым.

14:20. Чудеса стойкости проявил швейцарец Хенри Лааксонен — он сравнял счёт по сетам в матче с де Минором — 2-2. Всё решится в пятой партии. А начало поединка Шараповой отодвигается ещё минут на 40-45.

14:00. Бывшая 3-я ракетка мира — болгарин Григор Димитров выиграл у уругвайца Куэваса. Его соперником по третьем кругу будет итальянец Фаббьяно.

13:50. Не все болельщики понимают, что вспышкой во время матча пользоваться нельзя.

13:30. Упорным получился тай-брейк в третьем сете матча Алекс де Минор — Лааксонен. Австралиец упустил 1 матчбол, а швейцарец реализовал в итоге третий сетбол — 6:4, 6:2, 6:7 (7:9). В этом поединке будет 4-й сет. Старт матча Шараповой отодвигается ещё минут на 45.

13:20. Американский великан Райлли Опелка установил личный рекорд по эйсам — 67. Это четвёртый результат в истории. Посмотрите, кто его опередил — это сплошные легенды. И то что Опелка проиграл в итоге — уже не так важно.

67 эйсов Опелки в матче с Фаббьяно — четвёртый результат в истории ТБШ

13:15. Любопытный момент запечатлела камера. Когда Рафаэль Надаль шёл по коридору чемпионов при выходе на корт, он дотронулся до стенда, где написано его имя. Интересно, поможет ли сегодня это суеверие испанцу. Пока в его матче против Эбдена счёт 2:2, идёт первый сет.

13:10. Сегодня получился богатый урожай проигравших сеяных теннисистов, и к одному такому поражению непосредственно приложила руку россиянка Анастасия Павлюченкова:

Павлюченкова (Россия) — Бертенс (Нидерланды, 9) — 3:6, 6:3, 6:3.

Тиафо (США) — Андерсон (ЮАР, 5) — 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Саснович (Беларусь) — Контавейт (Эстония, 20) — 6:3, 6:3.

Фритц (США) — Монфис (Франция, 30) — 6:3, 6:7, 7:6, 7:6.

Биррелл (Австралия, WC) — Векич (Хорватия, 29) — 6:4, 4:6, 6:1.

Анисимова (США) — Цуренко (Украина, 24) — 6:0, 6:2.

13:00. На Margaret Court Arena сейчас Алекс де Минор сражается со швейцарцем Лааксоненом. Счёт там 6:4, 6:2, 3:4, идёт третий сет. А уже после завершения этого поединка на этот корт выйдет Мария Шарапова.

12:55. На центральный корт вышел 2-й номер посева Рафаэль Надаль. Он встречается с местным теннисистом Мэттью Эбденом. За ходом этой встречи можно следить в нашем лайв-табло.

12:50. Немка Анжелика Кербер уверенно разобралась с бразильянкой Хаддад-Майей — 6:2, 6:3. Дальше ей играть с австралийкой Кимберли Биррелл.

11:15. Уверенно разбирается с Миллманом Баутиста-Агут — 6:3, 3:0 в его пользу. Видимо, именно с ним предстоит послезавтра играть Карену Хачанову.

11:05. Всё-таки дожала Юлия Белинду во втором сете, сделав ещё один брейк при счёте 4:4, а затем взяв подачу с двойного брейк-пойнта.

11:00. Петра Квитова пока очень уверенно чувствует себя в Австралии в этом году — только в финале Сиднея против Эшли Барти были у неё проблемы. Ирине Бегу чешка сейчас один гейм в первой партии отдала только.

10:50. Юлия Путинцева отдаёт гигантское преимущество во втором сете. Если в первой партии она просто не подала на сет, и 5:4 превратились в 5:7, то здесь она вела со счётом 4:0, а сейчас Белинда Бенчич отыгралась.

10:30. Тем временем Кимберли Биррелл, уже отметившаяся в этом сезоне победами над Дарьей Касаткиной и Кристиной Младенович, неожиданно обыграла Донну Векич — 6:4, 4:6, 6:1. В третьем раунде 20-летняя австралийка может сыграть с Анжеликой Кербер.

10:20. Тейлор Фритц в упорной борьбе сломил сопротивление Гаэля Монфиса — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Дальше он сыграет с самим Роджером Федерером.

10:10. Соболенко тоже вышла в третий раунд, обыграв Бултер со счётом 6:3, 6:4. Дальше её ждёт Аманда Анисимова.

10:05. Действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки уверенно разобралась с Юханной Ларссон — 6:1, 6:3. Дальше датчанку может ждать встреча с Марией Шараповой, которой для этого нужно обыграть Ребекку Петерсон.

10:00. Между прочим, впервые в карьере Карен вышел в третий круг на Australian Open.

9:55. Не стал затягивать поединок Хачанов и сразу сделал ещё один брейк. С красивым счётом 6:3, 6:3, 6:3 одержал он победу. Следующим соперником Карена станет либо Роберто Баутиста-Агут, либо Джон Миллман.

9:50. С двумя брейками повёл Карен в третьем сете, но с первой попытки на матч не подал. 5:3 в его пользу сейчас.

9:40. Отличный удар с форхенда по линии от Гаэля Монфиса.

9:35. В третьей партии одного брейка швейцарцу хватило, чтобы одержать победу без тай-брейка. 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3 — с таким счётом выиграл Роджер и вышел в третий круг.

9:30. Бултер старается дать бой Соболенко, в отдельных розыгрышах здорово действует, но Арина играет стабильнее и лучше подаёт. 6:3 в пользу белоруски пока что.

9:20. Юханна Ларссон очень технично обработала мяч у сетки в матче с Каролиной Возняцки. Правда, она всё равно пока без шансов проигрывает.

9:10. Выиграл Хачанов вторую партию, взяв пять геймов подряд в итоге. Правда, при счёте 3:3 был очень затяжной гейм на его подаче с пятью брейк-пойнтами у японца.

9:00. Денис Кудла бился, бился, отыгрался с 0:2 по сетам и подачи Диего Шварцмана на матч, повёл со счётом 4:1 в решающей партии — и уступил пять геймов подряд, упустив при этом скрытый матчбол в восьмом гейме. Следующим соперником аргентинца станет Томаш Бердых, здорово начавший этот сезон, несмотря на пропуск второй половины прошлого года из-за травмы.

8:55. Не сумел подать на второй сет Роджер, но вновь взял верх на тай-брейке — теперь со счётом 7:3.

8:50. Нисиока впервые в матче взял подачу Хачанова, но Карен сумел отыграться. 3:3 во втором сете сейчас.

8:40. Чилич добился непростой победы над Макдональдом — 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4. Дальше на этом корте сыграют Арина Соболенко и Кэйти Бултер. Мы проведём этот матч в режиме текстовой онлайн-трансляции.

8:30. Хачанов с двумя брейками выиграл первую партию у Нисиоки — 6:3.

8:25. Главная (пока что, во всяком случае) сенсация дня произошла только что — Фрэнсис Тиафо в четырёх партиях победил пятого сеяного, Кевина Андерсона — 4:6, 6:4, 6:4, 7:5! Двойной брейк-пойнт был у южноафриканца, когда американец подавал на матч, но Тиафо выиграл четыре очка подряд.

8:15. Даниил Медведев и Илья Ивашка снялись с парного матча первого круга.

8:00. Тейлор Фритц, играющий с Гаэлем Монфисом, «заразился» от француза артистизмом, похоже. Посмотрите на этот розыгрыш!

7:55. Тиафо, идя к своему сиденью, не заметил нагнувшегося за мячом боллбоя, споткнулся и упал. Приземлился удачно, правда.

7:50. Федерер четырежды проиграл свою подачу на тай-брейке, но всё-таки взял верх над Эвансом в первой партии — 7:6 (7:5).

7:45. Тем временем мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча между Кареном Хачановым и Йосихито Нисиокой.

7:30. Аманда Анисимова впервые в карьере вышла в третий круг взрослого турнира «Большого шлема». Разгромила она Лесю Цуренко во втором раунде — 6:0, 6:2.

7:25. Фрэнсис Тиафо приближается к сенсации тем временем. Уступал он Кевину Андерсону со счётом 4:6, 0:3, но переломил ход борьбы и сейчас уже впереди — 4:6, 6:4, 5:3.

7:20. Мария Саккари выбила из турнира прошедшую в квалификацию трёх россиянок Астру Шарму — 6:1, 6:4. В третьем круге она сыграет с куда более сильной австралийкой — Эшли Барти.

7:10. На Арене Рода Лэйвера, где играют Роджер Федерер и Даниэль Эванс, был объявлен перерыв из-за дождя. Швейцарец там ведёт со счётом 5:4 без брейка. Правда, продолжалась эта пауза буквально 4,5 минуты, пока линии не протёрли полотенцами.

7:05. Очень, очень лёгкий дождик пошёл в Мельбурне. На нескольких кортах судьи проверяют состояние линий — традиционно самых опасных мест на площадках с жёстким покрытием.

6:55. Маккензи Макдональд только что сотворил маленькое чудо — отыграл шесть сетболов у Марина Чилича во второй партии (в том числе пять на тай-брейке) и со второй попытки реализовал свой сетбол! Со счётом 0:4 уступал американец в 13-м гейме, а в итоге на табло горит 11:9 в его пользу.

6:45. Эшли Барти порадовала публику, обыграв Ван Ифань — 6:2, 6:3. А вот Джордан Томпсон не взял ни сета у Андреаса Сеппи — 3:6, 4:6, 4:6.

6:35. Слоан Стивенс, одна из главных претенденток на первую строчку по итогам Australian Open, легко вышла в третий круг, победив Тимю Бабош со счётом 6:3, 6:1. Также выиграли свои матчи Каролин Гарсия и Петра Мартич.

6:25. Николоз Басилашвили сыграл в своём стиле, с резкими перепадами уровня тенниса в разных сетах, но в итоге победил Стефано Травалью в пяти партиях — 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Кстати, очень короткий поединок для пяти сетов — меньше трёх часов провели на корте теннисисты. Стефанос Циципас в четырёх сетах победил Виктора Троицки, а Томаш Бердых, на старте выбивший из турнира его прошлогоднего полуфиналиста, Кайла Эдмунда, разгромил Робина Хасе — 6:1, 6:3, 6:3.

6:15. Следующей соперницей россиянки станет Александра Саснович. Белорусская теннисистка выбила из турнира Анетт Контавейт (20) — 6:3, 6:3.

6:10. Анастасия Павлюченкова одержала достаточно неожиданную волевую победу над девятой сеяной, Кики Бертенс — 3:6, 6:3, 6:3.

6:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за ходом Australian Open-2019 в нашей онлайн-трансляции. На первом в сезоне и самом жарком турнире «Большого шлема» стартует третий игровой день. За выход в третий круг будут бороться Мария Шарапова, Арина Соболенко, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Марин Чилич, Каролина Возняцки, Анжелика Кербер, Слоан Стивенс и другие.