Лидеры посева Дабровски и Павич проиграли в 1/4 финала AO в миксте

На Открытом чемпионате Австралии в смешанном парном разряде стали известны все полуфиналисты. Лидеры посева канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич в четвертьфинале проиграли испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес и британцу Нилу Скупски со счётом 1:6, 6:4, [9:11].

За выход в финал Мартинес-Санчес и Скупски поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и американцем Радживом Рамом (3), которые победили немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару (5) со счётом 6:2, 7:5.

Хозяева кортов Астра Шарма и Джон-Патрик Смит (WC) победили американку Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея со счётом 6:2, 7:6 (7:5) и встретятся с американкой Николь Меликар и бразильцем Бруно Суаресом (2), которые оказались сильнее американки Эбигейл Спирс и колумбийца Хуана-Себастьяна Кабаля (6) — 6:1, 7:6 (7:2).