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Лидеры посева Дабровски и Павич проиграли в 1/4 финала AO в миксте

Лидеры посева Дабровски и Павич проиграли в 1/4 финала AO в миксте
Теннис / Australian Open 2019

На Открытом чемпионате Австралии в смешанном парном разряде стали известны все полуфиналисты. Лидеры посева канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич в четвертьфинале проиграли испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес и британцу Нилу Скупски со счётом 1:6, 6:4, [9:11].

За выход в финал Мартинес-Санчес и Скупски поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и американцем Радживом Рамом (3), которые победили немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару (5) со счётом 6:2, 7:5.

Хозяева кортов Астра Шарма и Джон-Патрик Смит (WC) победили американку Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея со счётом 6:2, 7:6 (7:5) и встретятся с американкой Николь Меликар и бразильцем Бруно Суаресом (2), которые оказались сильнее американки Эбигейл Спирс и колумбийца Хуана-Себастьяна Кабаля (6) — 6:1, 7:6 (7:2).

23 января 2019 года, среда. 07:05 МСК
Australian Open — микст. 1/4 финала
Матч окончен
Габриэла Дабровски
Габриэла Дабровски
Канада
Мате Павич
Мате Павич
Хорватия
1:6
6:4
9:11
Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Испания
Нил Скупски
Нил Скупски
Великобритания
23 января 2019 года, среда. 05:35 МСК
Australian Open — микст. 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Чехия
Раджив Рам
Раджив Рам
США
6:2
7:5
 
Анна-Лена Грёнефельд
Анна-Лена Грёнефельд
Германия
Роберт Фара
Роберт Фара
Колумбия
23 января 2019 года, среда. 08:05 МСК
Australian Open — микст. 1/4 финала
Матч окончен
Астра Шарма
Астра Шарма
Австралия
Джон-Патрик Смит
Джон-Патрик Смит
Австралия
6:2
7
7:6
5
 
Бетани Маттек-Сэндс
Бетани Маттек-Сэндс
США
Джейми Маррей
Джейми Маррей
Великобритания
23 января 2019 года, среда. 08:35 МСК
Australian Open — микст. 1/4 финала
Матч окончен
Эбигейл Спирс
Эбигейл Спирс
США
Хуан-Себастьян Кабаль
Хуан-Себастьян Кабаль
Колумбия
1:6
3
6:7
7
 
Николь Меликар
Николь Меликар
США
Бруно Суарес
Бруно Суарес
Бразилия
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