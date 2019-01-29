Клижан заменит травмированного Димитрова на турнире ATP 500 в Роттердаме

В заявке турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) произошли изменения. В соревнованиях не примет участия болгарин Григор Димитров, который получил травму плеча. 27-летнего теннисиста в основной сетке заменит представитель Словакии Мартин Клижан, информирует пресс-служба турнира.

В этом сезоне соревнования в Роттердаме пройдут с 11 по 17 февраля. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, в прошлогоднем финале обыгравший Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, Клижан выиграл турнир в 2016 году. Сейчас уроженец Братиславы занимает 38-е место в рейтинге ATP.

В 2019 году в Роттердаме первый номер посева получил японец Кей Нисикори. На Australian Open он дошёл до четвертьфинала, где снялся в ходе матча с сербом Новаком Джоковичем.