Квитова — на суде по делу о нападении на неё: я кричала, кровь была повсюду

Чешская теннисистка Петра Квитова дала показания в суде по делу 33-летнего Радима Зондры, который напал на неё в её доме в конце 2016 года, сообщает Daily Mail. Уроженка Биловца получила серьёзное повреждение руки, перенесла операцию и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

«Я кричала, кровь была повсюду. Он приставил к моей шее нож», — в частности, сказала Квитова.

Петра давала показания в отдельной комнате суда города Брно, чтобы избежать встречи с обвиняемым. Петра призналась, что повредила руку, когда отвела оружие от шеи. Она предложила Зондре 10 тыс. чешских крон (около 390 евро), и он взял деньги, после чего покинул дом спортсменки.

Зондра свою вину отрицает.