Беларусь — в шаге от полуфинала Кубка Федерации после побед Саснович и Соболенко

Сборная Беларуси обыгрывает команду Германии со счётом 2-0 после первого дня четвертьфинального матча I Мировой группы Кубка Федерации.

Сначала Александра Саснович в двух сетах нанесла поражение Татьяне Марии со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут. Саснович 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету немецкой теннисистки 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и две упущенные возможности взять подачу соперницы.

Во второй встрече Арина Соболенко разгромила Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:1. Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Петкович 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 нереализованных брейка.