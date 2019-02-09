Беларусь — в шаге от полуфинала Кубка Федерации после побед Саснович и Соболенко

Сборная Беларуси обыгрывает команду Германии со счётом 2-0 после первого дня четвертьфинального матча I Мировой группы Кубка Федерации.
Сначала Александра Саснович в двух сетах нанесла поражение Татьяне Марии со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут. Саснович 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету немецкой теннисистки 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и две упущенные возможности взять подачу соперницы.
Во второй встрече Арина Соболенко разгромила Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:1. Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Петкович 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 нереализованных брейка.
09 февраля 2019 года, суббота. 17:20 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Арина Соболенко
А. Соболенко
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