Александрова и Звонарёва пробились в 1/4 финала турнира в Будапеште в паре

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарёва пробились в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия) в парном разряде. На старте соревнований они одолели представительниц Чехии Барбору Штефкову и Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, [12:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Екатерина и Вера трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Александрова и Звонарёва поспорят с победительницами матча Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Юханна Ларссон (Швеция, 1) — Наоми Броэди (Великобритания)/Сторм Сэндерс (Австралия).