Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае

Турнир WTA/Premier 5. Дубай (ОАЭ). Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд: $ 2 828 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 февраля.

Разница во времени с Москвой: +1 час.

Заявка на турнир (от 7.1.2019): Симона Халеп (1), Анжелика Кербер (2), Каролина Возняцки (3), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7), Петра Квитова (8), Кики Бертенс (9), Дарья Касаткина (10), Анастасия Павлюченкова (42), Екатерина Макарова (57), Саманта Стосур (73/WC), Эжени Бушар (79/WC), Сара Эррани (114/WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Эшли Барти (15), Мэдисон Кис (17), Ван Цян (21), Даниэль Коллинз (35), Мария Саккари (41).

Снялись с турнира: Камила Джорджи (27).

Действующий победитель: Элина Свитолина.

Турнир в крупнейшем городе ОАЭ разыгрывается с 2001 года. С реформой календаря WTA в 2009 году он приобрёл высокий статус Premier 5, который периодически передаёт ещё одному турниру из этого региона – Дохе (2012-2014, 2016, 2018). Последние годы у этой лицензии есть чёткое чередование – по чётным и нечётным годам. В этом сезоне Доха была обычным Premier, а Дубай – снова Premier 5. Один раз чемпионкой здесь становилась россиянка – Елена Дементьева (2008). Также до финала доходили Светлана Кузнецова (2004, 2008, 2011), Мария Шарапова (2006) и Дарья Касаткина (2018). Турнир «прославился» скандалом 2009 года, когда израильской теннисистке Шахар Пеэр отказали в визе для въезда в ОАЭ. За это организаторам турнира был выписан самый на тот момент крупный в истории WTA штраф – $ 300 тыс, а также их обязали предоставить Шахар место в сетке следующего года, вне зависимости от её рейтинга. Организаторы «прятали» все без исключения матчи Пеэр на дальние корты, а та героически добралась аж до полуфинала, где проиграла лишь будущей чемпионке Винус Уильямс. В сетке-2019 значатся три россиянки – Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова, правда, Макарова уже стартовый поединок проиграла. Посев возглавили Наоми Осака и Петра Квитова. Чемпионка двух последних лет Элина Свитолина посеяна под 6-м номером.

Турнир WTA/International. Будапешт (Венгрия). Hungarian Ladies Open



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 18-24 февраля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 7.1.2019): Кирстен Флипкенс (49), Элисон ван Эйтванк (51), Полин Пармантье (54), Александра Крунич (60), Андреа Петкович (61), Маркета Вондроушова (67), Евгения Родина (68), Екатерина Александрова (72), Анастасия Потапова (90), Вера Звонарёва (95), Анна Блинкова (96).

Полный список участников.



Отказались от участия: Магдалена Рыбарикова (50), Татьяна Мария (71), Анна Шмидлова (77), Маргарита Гаспарян (91), Ига Свёнтек (WC).

Действующий победитель: Элисон ван Эйтванк.

Турнир в столице Венгрии проводился с 1993 по 2013 года, после чего бы заменён в календаре Бухарестом. В 2016-м соревнование в Будапеште возродилось в статусе ITF с призовым фондом $ 100 тыс, а со следующего года стало относиться к категории WTA/International. Первой чемпионкой обновлённого турнира стала местная гордость – Тимя Бабош. В 2018-м первенствовала Элисон ван Эйтванк, которая в этом году возглавила посев вместе с соотечественницей Кирстен Флипкенс. В сетке значится сразу пять россиянок – Евгения Родина, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Вера Звонарёва и Анна Блинкова. В финал квалификации пробилась и Наталья Вихлянцева.

Турнир ATP World Tour 500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Rio Open presented by Claro



Призовой фонд: $ 1 786 690.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 18-24 февраля.

Разница во времени с Москвой: -6 часов.

Заявка на турнир (от 7.1.2019): Доминик Тим (8), Фабио Фоньини (18), Марко Чеккинато (18), Диего Шварцман (19), Малек Жазири (42), Николас Джарри (43), Жоау Соуза (44), Душан Лайович (45).

Полный список участников.



Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (24).

Действующий победитель: Диего Шварцман.



Турнир ATP в Рио-де-Жанейро проводился в 1989 и 1990 году в апреле на ковре. Оба раза чемпионом становился местный мастер Луис Маттар. Новый турнир, причём объединённый, появился в 2014-м в рамках подготовки к Олимпиаде-2016 в Рио. Мужской сразу же получил высокую категорию ATP 500 – единственный среди соревнований в Южной Америке. Первым чемпионом возрождённого соревнования стал знаменитый Рафаэль Надаль. Затем побеждали Давид Феррер и Пабло Куэвас. С 2017 года в Рио женский турнир отменён, а мужской продолжился. Далее чемпионами были Доминик Тим и Диего Шварцман. Оба высоко посеяны и в этом году – под 1-м и 4-м номерами.

Турнир ATP World Tour 250. Марсель (Франция). Open 13 Provence



Призовой фонд: € 668 485.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 18-24 февраля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 7.1.2019): Борна Чорич (12), Стефанос Циципас (15), Давид Гоффен (22), Денис Шаповалов (27), Фернандо Вердаско (28), Жиль Симон (31), Гаэль Монфис (32), Жереми Шарди (36), Андрей Рублёв (84), Жо-Вильфрид Цонга (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Карен Хачанов (11), Кайл Эдмунд (14), Мартон Фучович (35), Мэттью Эбден (47), Пьер-Юг Эрбер (53), Томаш Бердых (57), Энди Маррей (SR).

Снялись с турнира: Чхун Хён (25).

Действующий победитель: Карен Хачанов.



Число 13 в названии турнира взято из номера департамента Буш-дю-Рон (в кодировке INSEE), центром которого и является город Марсель. А сам этот департамент входит в состав региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Соревнования проводятся с 1993 года. В 2001-м чемпионом тут стал россиянин Евгений Кафельников, который также был и финалистом в 1998-м. В 2018-м первенствовал ещё один представитель России – Карен Хачанов. Он был заявлен на защиту титула и в нынешнем розыгрыше, но «из-за некоторых проблем со здоровьем» был вынужден отказаться от участия. Посев возглавили Стефанос Циципас и Борна Чорич, а в сетке также значится и один россиянин – Андрей Рублёв.

Турнир ATP World Tour 250. Делрэй-Бич (Флорида, США). Delray Beach Open



Призовой фонд: $ 556 010.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 18-24 февраля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 7.1.2019): Хуан-Мартин дель Потро (5/WC), Джон Иснер (10/WC), Стив Джонсон (33), Андреас Сеппи (37), Джон Миллман (38), Фрэнсис Тиафо (39), Адриан Маннарино (41), Тейлор Фритц (50), Ник Кирьос (51), Теннис Сандгрен (63).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (6), Милош Раонич (17), Джек Сок (105), Майкл Ммо (108).

Снялись с турнира: Брэдли Клан (76).

Действующий победитель: Фрэнсис Тиафо.



Этот турнир появился в календаре ATP в один год с Марселем – в 1993-м. Сначала он разыгрывался в Корал-Спрингз, штат Флорида, а в 1999-м переехал в другой город штата – Делрэй-Бич. В 2009 году до финала тут дошёл россиянин Евгений Королёв, который со следующего года перешёл под флаг Казахстана. Действующим чемпионом Делрэй-Бич является американец Фрэнсис Тиафо. Сетку нынешнего розыгрыша усилили обладатели «уайлд-кард» Хуан-Мартин дель Потро и Джон Иснер, которых посеяли под двумя первыми номерами.