Осака: даже если до конца года не выиграю ни одного матча, переживать не стану

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала поражение от француженки Кристины Младенович во втором круге турнира в Дубае со счётом 3:6, 3:6.



«Подача подвела меня? Это мягко сказано. Подача была настоящей катастрофой. В последнее время я не очень хорошо работала на тренировках, надеялась, что в матче будет лучше. Этого не случилось. На тренировках я не могу найти свой ритм. Но бывали времена, когда всё было ещё хуже, однако в матчах я играла отлично.

Когда я говорю, что не очень хорошо тренируюсь, то имею в виду ритм. Чувствую, что мне чего-то не хватает. Australian Open завершился менее месяца назад. Это был лишь один матч. Даже если я до конца года не выиграю ни одного матча, то переживать не стану. Я ещё очень молода, мне многому нужно учиться. Это самое важное для меня. Думаю, у меня получается начать играть хорошо после плохого поединка. С нетерпением жду следующего турнира.

Перед US Open я проиграла три матча подряд. Я понимаю, что и в этом году не всё будет гладко. Конечно, никто не любит проигрывать. Но на поражениях учишься больше, чем на победах", — цитирует Осаку официальный сайт тура.