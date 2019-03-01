Векич вышла в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Ван Яфань

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту (8) – 6:3, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. На счету Векич 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 10. Её соперница допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Векич сразится с китаянкой Ван Яфань, сломившей сопротивление представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майя – 6:3, 6:4.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.