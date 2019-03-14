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Федерер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Эдмунда

Федерер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Эдмунда
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв представителя Великобритании Кайла Эдмунда (22) – 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. На счету Федерера 6 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 7, он не допустил двойных ошибок. Эдмунд совершил 4 эйса, 3 двойных ошибки и не реализовал 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал BNP Paribas Open Федерер поспорит с поляком Хубертом Хуркачем, который оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова (24) – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

14 марта 2019 года, четверг. 00:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
0 : 2
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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