Федерер: нравится, что я не играю с одними и теми же игроками каждую неделю

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой предстоящий полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Его соперником станет поляк Хуберт Хуркач, с которым он ранее не встречался. Минувшей ночью Роджер обыграл Кайла Эдмунда, с которым так же играл впервые.



«Мне нравится, что на таком высоком уровне я не играю с одними и теми же игроками каждую неделю. Хуркач? Вижу, сейчас он в хорошей форме, как и Эдмунд. Никогда ранее не играл с ними, кроме как на тренировках. Приятно видеть, какой теннис они показывают в матчах – в очередной раз молодые игроки доказывают, что в ближайшие годы они будут только прогрессировать», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



В случае победы над Хуркачем Роджер поспорит за выход в финал с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия).

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