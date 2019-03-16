Свитолина, выступившая в Индиан-Уэллсе с травмой, может не сыграть в Майами

Украинка Элина Свитолина рассказала о состоянии здоровья после поражения от канадской теннисистки Бьянки Андрееску со счётом 3:6, 6:2, 4:6 в полуфинале турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

По словам уроженки Одессы, она отыграла матчи с травмой колена. «Перед началом соревнований я сделала МРТ, но из-за нагрузок и трёхсетовых встреч боль и воспаление усилились. Намерена пройти ещё одно обследование, после чего приму решение относительно участия на турнире в Майами», — цитирует Свитолину «Твиттер» WTA Insider.

В финале Андрееску сразится с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под восьмым номером.

Действующей чемпионкой BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале Дарью Касаткину из России.