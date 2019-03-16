Свитолина проиграла Андрееску в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, не смогла выйти в финал соревнований, уступив канадке Бьянке Андрееску – 3:6, 6:2, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. На счету Свитолиной 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 19. Андрееску совершила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В финале Андрееску сразится с победительницей противостояния Белинда Бенчич (Швейцария, 23) – Анжелика Кербер (Германия, 8).

На пути к финалу канадка обыграла также румынку Ирину Бегу, словачку Доминику Цибулкову (32), швейцарку Стефани Сёгель (Q), китаянку Ван Цян (18) и испансу Гарбинье Мугурусу (20).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.