Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе.

«Позитивная неделя здесь, в пустыне, на турнире BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. Спасибо всем за поддержку на этой неделе! Продолжаем работать и совершенствоваться!» — написал Хачанов в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.

На турнире в Индиан-Уэллсе Хачанов дошёл до четвертьфинала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:7, 6:7. В 1/8 финала Хачанов обыграл восьмого сеяного, американца Джона Иснера, — 6:4, 7:6. В ходе соревнований Карен также нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву – 7:5, 6:3.

2019 год неудачно начался для Хачанова. До BNP Paribas Open Карен завершал турниры после первого же матча. Исключением стал только Australian Open, где он дошёл до третьего круга.