Массу — о работе с Тимом: рад помочь отличному человеку и великому теннисисту

Экс девятая ракетка из Чили Николас Массу заявил, что рад сотрудничеству с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

В 2018 году 25-летний спортсмен победил на трёх турнирах, в сумме выиграв 54 матча из 74. Cейчас Тим готовится стартовать на «Мастерсе-1000» в Майами (США), где в матче второго круга ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач.

«Это прекрасное чувство. Мы быстро договорились о сотрудничестве. Ты работаешь и каждый день выкладываешься на сто процентов для достижения важных целей. Я люблю эту игру, которая дала мне очень много. У меня есть энергия и мотивация, чтобы продолжать трудиться ещё много лет.

Я просто делаю свою работу. Иногда результаты приходят, иногда нет. В Майами мы думаем о том, чтобы сыграть как можно лучше. Рад помочь замечательному человеку и великому теннисисту», — цитирует Массу La Tercera.