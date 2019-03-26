Вондроушова: я сумела выйти в четвертьфинал — это потрясающе

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:4, 6:3.

«Я очень рада победе. Это был непростой матч, уже поздно, но я счастлива, что смогла пройти дальше. Я хорошо себя чувствую, нашла свою игру. Так рада, что здорова. Я сумела выйти в четвертьфинал — это потрясающе.

Я стараюсь концентрироваться на своей игре, бегать и бороться. Может быть, ключевую роль сыграли укороченные удары. К тому же в концовке я отлично подавала. Это также было важно", — приводит слова Вондроушовой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Маркета поспорит с соотечественницей Каролиной Плишковой.