Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Поражения Джоковича и Циципаса – в видеообзоре матчей 4-го раунда Miami Open

Поражения Джоковича и Циципаса – в видеообзоре матчей 4-го раунда Miami Open
Теннис / ATP

На турнире категории «Мастерс» в Майами (США) продолжаются матчи третьего раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Первая ракетка мира Новак Джокович во второй раз в сезоне не сумел обыграть испанца Роберто Баутисту-Агута – 6:1, 5:7, 3:6. Серб вёл с брейком во второй партии, но удержать преимущество не сумел.

Австралиец Ник Кирьос не сумел довести до победы встречу с хорватом Борной Чоричем – 6:4, 3:6, 2:6.

Действующий чемпион соревнований Джон Иснер на двух тай-брейках обыграл британца Кайла Эдмунда – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Интересно, что из шести проведённых американцем на турнире сетов пять завершались на тай-брейках, и Иснер выигрывал в каждом из случаев.

В матче представителей NextGen Стефаноса Циципаса и Дениса Шаповалова сильнее оказался 19-летний канадец – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вылет Квитовой и камбэк Контавейт – в видеообзоре матчей 1/4 финала Miami Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент