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Томлянович преодолела первый круг турнира в Чарльстоне, Н. Киченок выбыла

Томлянович преодолела первый круг турнира в Чарльстоне, Н. Киченок выбыла
Теннис / WTA

На старте соревнований в Чарльстоне (США) австралийка Айла Томлянович, посеянная под 14-м номером, взяла верх над Магдой Линетт из Польши со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

25-летняя спортсменка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, выполнила 7 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. В активе Линетт 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Томлянович сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) — Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1

01 апреля 2019 года, понедельник. 20:25 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
85
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
0 : 2
Айла Томлянович
39
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
2 6 7  
6 7 9  
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 21:36 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Мартина Тревизан
159
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
2 : 0
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Н. Киченок
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
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