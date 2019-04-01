Томлянович преодолела первый круг турнира в Чарльстоне, Н. Киченок выбыла

На старте соревнований в Чарльстоне (США) австралийка Айла Томлянович, посеянная под 14-м номером, взяла верх над Магдой Линетт из Польши со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

25-летняя спортсменка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, выполнила 7 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. В активе Линетт 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Томлянович сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) — Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1