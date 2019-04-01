Томлянович преодолела первый круг турнира в Чарльстоне, Н. Киченок выбыла

На старте соревнований в Чарльстоне (США) австралийка Айла Томлянович, посеянная под 14-м номером, взяла верх над Магдой Линетт из Польши со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
25-летняя спортсменка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, выполнила 7 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. В активе Линетт 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Томлянович сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) — Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1
01 апреля 2019 года, понедельник. 20:25 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
85
Магда Линетт
М. Линетт
0 : 2
39
Айла Томлянович
А. Томлянович
|1
|2
|3
|
|2
|6 7
|
|6
|7 9
01 апреля 2019 года, понедельник. 21:36 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
159
Мартина Тревизан
М. Тревизан
2 : 0
Надежда Киченок
Н. Киченок
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.