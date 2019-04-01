Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее

Начало апреля – время перехода с харда на грунт. Хотя формально ещё одно соревнование категории WTA/International состоится на том же харде. А вот первый весенний турнир на песчаном покрытии традиционно пройдёт в Чарльстоне. У мужчин неделя посвящена Кубку Дэвиса в региональных зонах. Но сборная России избежала этой участи в нынешнем сезоне, поскольку успешно сыграла в феврале с командой Швейцарии и теперь готовится к ноябрьскому финальному турниру, который пройдёт в новом формате в Мадриде.

Главная победа Барти в карьере и разные чемпионки на турнирах WTA За три месяца турниров WTA в этом сезоне ни одной теннисистке не удалось завоевать хотя бы два титула в одиночном разряде.

Турнир WTA/Premier. Чарльстон (Южная Каролина, США). Volvo Car Open

Призовой фонд: $ 823 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 апреля.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (от 18.02.2019): Слоан Стивенс (3), Кики Бертенс (8), Арина Соболенко (9), Анастасия Севастова (11), Каролина Возняцки (14), Юлия Гёргес (15), Элисе Мертенс (16), Мэдисон Кис (17), Евгения Родина (71), Вероника Кудреметова (96), Наталья Вихлянцева (110), Ирина Хромачёва (120), Сабина Лисицки (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Эшли Барти (12), Леся Цуренко (23), Камила Джорджи (28), Се Шувэй (31), Чжэн Сайсай (41), Юлия Путинцева (43), Дарья Гаврилова (47), Онс Жабер (56), Александра Крунич (57), Бьянка Андрееску (68), Ирина Бегу (72), Бернарда Пера (86), Анастасия Потапова (87).



Действующий победитель: Кики Бертенс.

Этот турнир появился в календаре WTA в 1973 году и проводился в Хилтон-Хед-Айленде (штат Южная Каролина) по 2000 год. Лишь на два года он переезжал в Амелия-Айленд, Флорида (1975-1976). С 2001-го он проводится в своём нынешнем месте, ещё одном южнокаролинском городе – Чарльстоне. С самого начала проведения турнира его спонсором был журнал Family Circle, что являлось рекордом по продолжительности патронажа со стороны одной и той же компании (43 года). А с 2016 года титульным спонсором соревнований стал известный шведский автоконцерн. Турнир проводится в Family Circle Tennis Center. Центральный корт, Volvo Car Stadium, вмещает 10 200 зрителей.

Больше всего титулов на этом турнире завоевала Крис Эверт – восемь (1974-1978, 1981, 1984, 1985). По четыре победы у Мартины Навратиловой (1982, 1983, 1988, 1990) и Штеффи Граф (1986, 1987, 1989, 1993). Два раза чемпионками турнира становились россиянки – Надежда Петрова (2006) и Дарья Касаткина (2017). Ещё девять раз отечественные теннисистки добирались здесь до финала: Наталья Зверева (1989), Лейла Месхи (1991), Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010) и Елена Веснина (2011, 2016). В нынешнем розыгрыше примут участие три представительницы России – Евгения Родина, Вероника Кудреметова, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, а Анастасия Потапова, на днях отметившая 18-летие и расставшаяся с тренером Ириной Киселёвой, отказалась от участия в соревнованиях. Снялась с соревнований и Эшли Барти – только что выигравшая в Майами свой пока главный титул в карьере. Всего с турнира снялось 13 теннисисток, но несмотря на это состав выглядит достаточно внушительным. Возглавили посев Чарльстона победительница-2016 Слоан Стивенс и действующая чемпионка Кики Бертенс. Также в сетке значатся Арина Соболенко, Анастасия Севастова, Каролина Возняцки, Юлия Гёргес, Элисе Мертенс (16), Мэдисон Кис.

Турнир WTA/International. Монтеррей (Мексика). Abierto GNP Seguros



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 18.02.2019): Анжелика Кербер (7), Гарбинье Мугуруса (19), Анастасия Павлюченкова (32), Виктория Азаренко (49), Элисон Риске (51), Кирстен Флипкенс (53), Кристина Младенович (67), Магдалена Рыбарикова (73), Маргарита Гаспарян (75), Анна Блинкова (105).

Полный список участников.

Отказались от участия: Донна Векич (25), Даяна Ястремская (34), Ван Яфань (62), Вера Звонарёва (77), Эжени Бушар (79).



Действующий победитель: Гарбинье Мугуруса.

Первый женский турнир в мексиканском городе Монтеррей был проведён в 2008 году в статусе 100-тысячника ITF. Его выиграла Ярослава Шведова, представлявшая на тот момент Россию. С 2009-го здесь уже проводится турнир категории WTA/International. Безоговорочным лидером по количеству титулов в Монтерее является россиянка Анастасия Павлюченкова – четыре (2010, 2011, 2013, 2017). В нынешнем году она посеяна под 3-м номером и в первом круге сыграет с Анной Блинковой. Павлюченкова недавно рассталась со своим многолетним тренером Симоном Гоффеном, поэтому интересно будет посмотреть, как сложится для неё перезагрузка на счастливом для неё турнире. В сетке Монтеррея значится ещё одна россиянка – Маргарита Гаспарян, а до финала квалификации дошла Александра Панова. Посев возглавили Анжелика Кербер и действующая чемпионка Гарбинье Мугуруса.