Цонга – о победе над Эдмундом: всегда приятно побеждать представителя топ-20

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свою победу в матче второго раунда соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее представителя Великобритании Кайла Эдмунда – 7:6 (7:5), 6:3.



«Всегда приятно побеждать представителя двадцатки сильнейших теннисистов мира – это мотивирует. Завтра у меня будет выходной – я отдохну и, надеюсь, смогу продолжить успешное выступление», – цитирует Симона официальный сайт АТР.

Стоит отметить, что Эдмунд не входит в двадцатку лучших теннисистов мира, как говорит Цонга. В рейтинге АТР британец занимает 22-ю позицию.

Следующим соперником Жо-Вильфрида станет представитель Италии Лоренцо Сонего, который ранее обыграл Робина Хасе.