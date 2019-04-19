Пелья: Надаль — легенда, он особенный теннисист

Аргентинский теннисист Гидо Пелья поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Встреча состоится сегодня, 19 апреля.
«Надаль — одна из легенд тенниса. Он особенный теннисист. Каждая встреча с ним на любом турнире вызывает особые ощущения. На центральном корте в Монте-Карло игра пройдёт в потрясающей атмосфере. Конечно, зрители будут больше поддерживать его, потому что Рафа является фаворитом.
Чтобы получить шанс на победу, мне нужно провести идеальный матч. Сейчас я уверен в своей игре, хотелось бы продолжить в том же духе", — цитирует Пелью официальный сайт тура.
Надаль является действующим победителем турнира в Монте-Карло.
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.