Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?

Набирает обороты грунтовый сезон. Мужчины разыграют первый в календаре «Мастерс» на песчаном покрытии – в Монте-Карло. У женщин эта неделя выделена под второй раунд Кубка Федерации. Будут проведены полуфиналы Франция – Румыния и Австралия – Беларусь, а также плей-офф за право участия в следующем розыгрыше в Мировой группе I и II. Сборная России пытается вернуться в элиту из региональной группы I, где она играла в этом году впервые с 1997 года.

Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала

Дата проведения: 20-21 апреля.



Франция – Румыния

Руан. Kindarena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Ализе Корне, Полин Пармантье – Симона Халеп, Михаэла Бузэрнэску, Ирина-Камелия Бегу, Моника Никулеску, Ралука Олару.



Австралия – Беларусь

Брисбен. Pat Rafter Arena. Хард, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Участники: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур, Присцилла Хон – Арина Соболенко, Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко, Лидия Морозова.



Действующий победитель: Чехия.



Плей-офф



Чехия – Канада

Простеёв. National Tennis Centre. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Мари Бузкова, Люси Шафаржова, Барбора Крейчикова – Ребекка Марино, Габриэла Дабровски, Лейла Фернандес, Шэрон Фишман.



США – Швейцария

Сан-Антонио. Freeman Coliseum. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Участники: Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Софья Кенин, Джессика Пегула, Дженнифер Брэйди – Виктория Голубич, Тимя Бачински, Конни Перрин, Илена Ин-Альбон.



Латвия – Германия

Рига. Arena Riga. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Анастасия Севастова, Елена Остапенко, Диана Марцинкевич, Даниэла Висмане, Патриция Шпака – Анжелика Кербер, Юлия Гёргес, Андреа Петкович, Анна-Лена Грёнефельд.



Бельгия – Испания

Кортрейк. Lange Munte Kortrijk. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс, Исалин Бонавентюр, Янина Викмайер – Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Алёна Большова-Задойнова, Георгина Гарсия-Перес, Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

Мировая группа II. Плей-офф



Россия – Италия

Москва. CSKA Indoor Track and Field Complex. Грунт, помещение.

Участники: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Влада Коваль – Камила Джорджи, Мартина Тревизан, Жасмин Паолини, Сарра Эррани.



Япония – Нидерланды

Осака. ITC Utsubo Tennis Center. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Участники: Мисаки Дои, Нао Хибино, Куруми Нара, Эри Ходзуми, Суко Аояма – Бибиан Схофс, Рихел Хогенкамп, Лесли Керкхове, Деми Схурс.



Великобритания – Казахстан

Лондон. Copper Box Arena. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Йоханна Конта, Кэйти Бултер, Хитер Уотсон, Хэрриет Дарт, Кэйти Суон – Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Галина Воскобоева.



Словакия – Бразилия

Братислава. AXA Arena NTC. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Доминика Цибулкова, Виктория Кужмова, Анна Шмидлова, Магдалена Рыбарикова, Ребекка Шрамкова – Беатрис Хаддад-Майя, Каролина Алвес, Габриэла Се, Луиза Стефани, Таиса-Грана Педретти.



57-й розыгрыш Кубка Федерации вступил в решающую фазу. В Мировой группе в этот уик-энд должны определиться финалистки по итогам полуфиналов Франция – Румыния и Австралия – Беларусь. Также состоятся по четыре матча плей-офф в Мировых группах I и II. Сборная России второй сезон подряд играет во втором стыковом квартете. Но если в прошлом сезоне россиянки проследовали вниз, в зональную группу I, то в нынешнем под руководством нового капитана Игоря Андреева выиграли этот групповой турнир в Польше и попробуют пробиться наверх. За это право россиянки сыграют в Москве с командой Италии. В распоряжении Игоря Андреева – Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и дебютантка – юная Влада Коваль.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Rolex Monte-Carlo Masters



Призовой фонд: € 5 207 405.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 14-21 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.03.2018): Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (3), Доминик Тим (4), Кей Нисикори (6), Стефанос Циципас (10), Марин Чилич (11), Карен Хачанов (12), Даниил Медведев (15), Феликс Оже-Альяссим (57/WC), Андрей Рублёв (99/Q), Жо-Вильфрид Цонга (118/SR).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (7), Пабло Карреньо-Буста (21), Ришар Гаске (28).

Снялись с турнира: Гаэль Монфис (18), Танаси Коккинакис (161/WC).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.



Турнир в Монте-Карло разыгрывается с 1897 года. На самом деле корты Monte Carlo Country Club расположены не в крошечном княжестве Монако, а по соседству – в небольшом французском городке Рокебрюн – Кап-Мартен. Турнир является излюбленным местом встреч для светского бомонда во главе с князем Альбером II. В 1968 году финалистом тут был советский теннисист Александр Метревели, а в 1990-м, когда образовалась новая «Мастерс-серия», первым чемпионом стал Андрей Чесноков. В Открытую эру рекорд по количеству титулов (три) делили сразу несколько теннисистов – Илие Настасе, Бьорн Борг и Томас Мустер. Но в XXI веке всех затмил Рафаэль Надаль, который именно в Монако впервые достиг рекордного показателя в 11 побед на одном турнире (2005-2012, 2016-2018). Следом, в том же 2018-м, испанец отличился в 11-й раз на соревнованиях в Барселоне и на «Ролан Гаррос».

С 2009 года турнир носит статус необязательного «Мастерса». Этим правом в розыгрыше-2019 воспользовались только Роджер Федерер и Хуан-Мартин дель Потро. Но аргентинец пока восстанавливается от травмы и сыграл за сезон всего один турнир – февральский Делрэй-Бич. Что касается швейцарца, тот вообще два года подряд полностью пропускал грунтовый сезон, но в этом сыграет сразу на трёх турнирах – Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос». Под первым номером в этом году посеян двукратный чемпион Новак Джокович (2013, 2015), у Надаля – второй номер. В сетке значилось три россиянина: Карен Хачанов как 8-я ракетка турнира начнёт борьбу со второго круга. Даниил Медведев в понедельник разгромил португальца Жоау Соузу и тоже прошёл во второй раунд. А вот Андрей Рублёв после успешно пройдённой квалификации в первом круге основы вёл у Фабио Фоньини 6:4, 4:1, не реализовал 5 брейк-пойнтов на второй брейк, проиграл вторую партию, а за ней и третью (5:7, 4:6) и в итоге выбыл из турнира.