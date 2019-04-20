Тревизан: во втором сете Потапова играла просто великолепно

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан, в трёх сетах уступившая Анастасии Потаповой со счётом 6:2, 3:6, 1:6 в первом матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, подвела итоги поединка.



«При счёте 2:0 во втором сете я должна была более основательно играть следующий гейм, более надёжно, чтобы счёт стал 3:0. А она как раз в этот момент расслабилась. Но я тоже должна её похвалить, потому что потом до счёта 2:5 во втором сете она играла просто великолепно. Потом я ещё могла вновь забрать инициативу в свои руки, этого не произошло. Добавлю, что ей при счёте 2:0 во втором сете нужно было поднять уровень своей игры, но поскольку она хороший игрок, она смогла это сделать и повысила уровень своей игры. Это и предрешило исход.



Когда играешь в Кубке Федерации, с одной стороны, ты испытываешь дополнительное давление, потому что играешь не только за себя, но и за сборную своей страны. Но с другой стороны, ты как раз получаешь здесь дополнительную энергию, которую потом можешь использовать, когда выступаешь в своих индивидуальных турнирах.

Мы никогда с Потаповой раньше не встречались. Но вчера вечером с нашим капитаном Татьяной Гарбин хорошо подготовились к этой встрече, составили план. Он заключался в том, что мне нужно было держать свой уровень игры и не понижать его. Но как я уже сказала, на каком-то этапе эта тактика перестала работать за счёт того, что моя соперница повысила свой уровень», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.