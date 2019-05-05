Медведев потренировался с Федерером, который вернулся на грунт спустя три года

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что провёл интересную тренировку со швейцарцем Роджером Федерером.
«Крутая тренировка с Федерером в Мадриде. Так и не понял, почему мы поменялись командами», — написал россиянин в «Инстаграме».
Оба спортсмена принимают участие в турнире категории АТР 1000 в Мадриде (Испания) с призовым фондом € 6 536 160, который проходит в период с 5 по 12 мая. Медведев, посеянный под 12-м номером, на старте соревнований сыграет с Гидо Пельей из Аргентины. Федерер (4) вступит в борьбу со второго круга.
Действующим победителем Madrid Mutua Open является представитель Германии Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.
Запись доступна в "инстаграме" Медведева.