Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться

На второй неделе мая будет разыгран один из крупнейших турниров на грунте – в Мадриде с общим призовым фондом более 14 млн евро. Все сильнейшие теннисисты и теннисистки съехались в столицу Испании, чтобы провести генеральную репетицию перед турниром «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Турнир WTA/Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open



Призовой фонд: € 7 021 128.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 4-11 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Наоми Осака (1), Петра Квитова (2), Симона Халеп (3), Анжелика Кербер (4), Элина Свитолина (5), Слоан Стивенс (6), Каролина Плишкова (7), Кики Бертенс (8), Дарья Касаткина (22), Анастасия Павлюченкова (33), Светлана Кузнецова (111/WC), Вера Звонарёва (Q), Маргарита Гаспарян (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Бьянка Андрееску (24), Мария Шарапова (30), Камила Джорджи (31), Винус Уильямс (43).

Действующий победитель: Петра Квитова.



Женский турнир в Мадриде появился в 2009 году и сразу же получил высочайшую категорию – Premier Mandatory. К ней относятся всего 4 турнира в сезоне (также мартовские Индиан-Уэллс и Майами, а также октябрьский Пекин). Всем теннисисткам, попавшим на подобный турнир по рейтингу, пропускать его нельзя. Иначе 0 очков за него всё равно будут учтены как сыгранный турнир и заменить их никаким успешным выступлением на другом соревновании нельзя. Турнир в столице Испании проводится на кортах Caja Mágica и прославился в 2012 году тем, что грунт тогда был синего, а не привычного для всех красного цвета. Это нововведение вызвало бурю нареканий, и со следующего сезона грунт снова «покраснел». Первой чемпионкой в 2009-м стала россиянка Динара Сафина. В 2014-м отличилась Мария Шарапова. Дважды первенствовали Серена Уильямс (2012, 2013) и Симона Халеп (2016, 2017). А рекордсменкой является действующая чемпионка Петра Квитова – три титула (2011, 2015, 2018).

Шарапова значилась в числе участниц нынешнего розыгрыша, но она продолжает сниматься с одного турнира за другим из-за травмы плеча. Она не играла с января и теперь точно не выступит до «Ролан Гаррос». Турнир стартовал уже в субботу, 4 мая. В основную сетку, рассчитанную на 64 теннисистки, попали в итоге 5 россиянок – Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова (WC), Вера Звонарёва (Q) и Маргарита Гаспарян (Q). Правда, Павлюченкова и Касаткина уже проиграли стартовые поединки, а вот Кузнецова успешно пробилась во второй круг, выбив из сетки 10-ю ракетку мира Арину Соболенко.

Шарапова, Бушар и Джорджи – в десятке самых красивых спортсменок мира Сразу три теннисистки – Камила Джорджи, Мария Шарапова и Эжени Бушар – оказались в числе самых обаятельных и привлекательных спортсменок.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open



Призовой фонд: € 7 279 270.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 5-12 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (3), Доминик Тим (4), Роджер Федерер (5), Кей Нисикори (6), Хуан-Мартин дель Потро (8), Стефанос Циципас (10), Карен Хачанов (12), Даниил Медведев (15), Давид Феррер (155/WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (7), Джон Иснер (9), Милош Раонич (14), Томаш Бердых (89/WC).

Снялись с турнира: Жо-Вильфрид Цонга (118/SR).

Действующий победитель: Александр Зверев.



Турнир в Мадриде относится к супердевятке серии «Мастерс 1000», и у этой лицензии довольно извилистая история. С 1990 года турнир проводился осенью под крышей в Стокгольме, в 1995-м лицензия перешла Эссену (Германия), а в следующем году – Штутгарту. В 2002-м он обосновался в Мадриде в зале и на жёстком покрытии, а с реформой календаря в 2009 году перебрался в весеннюю часть календаря на открытый грунт вместо понизившего статус Гамбурга. А осенью с тех пор разыгрывается Шанхай. Долгие годы рекордсменом по количеству титулов был немец Борис Беккер – четыре. Но недавно его обогнал Рафаэль Надаль – пять (2005, 2010, 2013, 2014, 2017), причём он одержал победы как на харде, так и на грунте. В этом сезоне испанец пока не завоевал ни одного титула, причём он проиграл и в своих любимых Монте-Карло и Барселоне, где до этого завоевал по 11 титулов. «Мастерс» в Мадриде – отличный шанс для Рафы реабилитироваться перед поклонниками и доказать соперникам, что он всё ещё Король грунта. Тем более что испанец всё равно входит в тройку лидеров чемпионской гонки ATP-2019 наряду с двумя другими именитыми теннисистами – Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. Кстати для 37-летнего швейцарца это будет первый турнир на грунте за последние 3 сезона.

Кризис среднего возраста. Федерер, Надаль и Джокович уже не те? Пока «Большая тройка» хандрит, их преследователи готовятся нанести решающий удар. К чему это приведёт, покажут ближайшие крупные турниры.

Именно Надаль и Джокович возглавили посев в Мадриде-2019. А третий номер достался действующему чемпиону Александру Звереву из Германии. В сетке, рассчитанной на 6 кругов и 56 теннисистов, среди прочих также значатся и два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев.