Сегодня, 17 мая, состоится четвертьфинальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Беларуси Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 15:30 мск.



По личным встречам впереди Виктория — 4-3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Кар. Плишкова в Риме.



Победительница этого матча за выход в финал поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (Q), либо с Марией Саккари (Q) из Греции. Соревнования завершатся 19 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Мугуруса из-за травмы не доиграла матч с Азаренко и снялась с турнира в Риме