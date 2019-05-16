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Мугуруса из-за травмы не доиграла матч с Азаренко и снялась с турнира в Риме

Мугуруса из-за травмы не доиграла матч с Азаренко и снялась с турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса не сумела доиграть до конца поединок за выход в четвертьфинал турнира в Риме (Италия) с Викторией Азаренко из Беларуси. Испанская теннисистка из-за травмы левого бедра отказалась от продолжения матча по ходу второго сета. Матч был прерван при счёте 6:4, 3:1 в пользу Азаренко.

Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Азаренко 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Мугурусы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного созданного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Риме Азаренко поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Каролина Плишкова (4, Чехия).

Действующей чемпионкой грунтовых соревнований в столице Италии является украинка Элина Свитолина. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

16 мая 2019 года, четверг. 17:20 МСК
Рим (ж). 3-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
51
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Rt
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
6 3  
4 1  
           
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