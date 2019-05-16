Мугуруса из-за травмы не доиграла матч с Азаренко и снялась с турнира в Риме

Экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса не сумела доиграть до конца поединок за выход в четвертьфинал турнира в Риме (Италия) с Викторией Азаренко из Беларуси. Испанская теннисистка из-за травмы левого бедра отказалась от продолжения матча по ходу второго сета. Матч был прерван при счёте 6:4, 3:1 в пользу Азаренко.



Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Азаренко 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Мугурусы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного созданного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал турнира в Риме Азаренко поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Каролина Плишкова (4, Чехия).



Действующей чемпионкой грунтовых соревнований в столице Италии является украинка Элина Свитолина. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.