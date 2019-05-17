Шварцман победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под шестым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Нисикори дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в финал Шварцман поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 7). Соревнования завершатся 19 мая.
В 2018 году победителем турнира в Риме стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.
17 мая 2019 года, пятница. 14:40 МСК
Рим (м). 1/4 финала
Матч окончен
24
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 0
6
Кей Нисикори
К. Нисикори
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Нисикори ответил Виландеру на критику
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