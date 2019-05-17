Шварцман победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под шестым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Нисикори дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в финал Шварцман поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 7). Соревнования завершатся 19 мая.

В 2018 году победителем турнира в Риме стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.