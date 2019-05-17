Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Шварцман победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под шестым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Нисикори дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в финал Шварцман поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 7). Соревнования завершатся 19 мая.

В 2018 году победителем турнира в Риме стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

17 мая 2019 года, пятница. 14:40 МСК
Рим (м). 1/4 финала
Матч окончен
Диего Шварцман
24
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 0
Кей Нисикори
6
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
Нисикори ответил Виландеру на критику
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент