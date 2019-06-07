Надаль в трёх сетах победил Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, вышел в финал, обыграв швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Действующий чемпион 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на «Ролан Гаррос».

По личным встречам счёт стал 24-15 в пользу испанца.

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с австрийцем Домиником Тимом (4). Турнир завершится 9 июня.

Д. Макинрой: вряд ли Федерер победит Надаля