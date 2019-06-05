«Без матча с Рафой я бы не подписался на грунтовый сезон».

Противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – возможно, лучшее, что произошло в теннисе в XXI веке. Если в 1990-е самыми захватывающими были матчи Пита Сампраса с Андре Агасси, то с середины 00-х именно встречи швейцарца с испанцем стали визитной карточкой тенниса. Через несколько лет после их первых битв окреп Новак Джокович, и, конечно, кто-то отдаёт предпочтение его поединкам с Федерером или с Надалем. К тому же с Рафаэлем Новак играл рекордное количество раз (54), так что основания считать главным их противостояние тоже есть.

Статистика матчей Надаля и Федерера:



Счёт личных встреч — 23-15 (Майами-2004, «Ролан Гаррос»-2005, Дубай, Монте-Карло, Рим, «Ролан Гаррос»-2006, Монте-Карло, «Ролан Гаррос»-2007, Монте-Карло, Гамбург, «Ролан Гаррос», Уимблдон-2008, Australian Open-2009, Мадрид-2010, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2011, Australian Open-2012, Индиан-Уэллс, Рим, Цинциннати, ATP World Tour Finals-2013, Australian Open-2014 — Майами-2005, Уимблдон, Tennis Masters Cup-2006, Гамбург, Уимблдон, Tennis Masters Cup-2007, Мадрид-2009, ATP World Tour Finals-2010, ATP World Tour Finals-2011, Индиан-Уэллс-2012, Базель-2015, Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Шанхай-2017).



Счёт встреч на грунте — 13-2;

Счёт встреч на «Шлемах» — 9-3;

Счёт встреч за последние 5 лет — 0-5;

Счёт встреч на «Ролан Гаррос» — 5-0.

Но помимо того, что начиналась эпоха живых легенд тенниса именно со встреч Федерера и Надаля, есть ещё как минимум одно обстоятельство, выделяющее именно их поединки – яркий контраст стилей. В то время как Джокович является более универсальным теннисистом, Федерер олицетворяет на корте эстетику, тонкое искусство, а Надаль – силовой теннис с сумасшедшими вращениями мяча, подкреплённый феноменальным телосложением и мышечной массой. В преддверии их полуфинала на «Ролан Гаррос» вспомним пять поединков прежних лет между ними.

Матчи Надаля и Федерера на «Ролан Гаррос» (все выиграл Рафаэль):



2005 год. Полуфинал. 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

2006 год. Финал. 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

2007 год. Финал. 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

2008 год. Финал. 6:1, 6:3, 6:0.

2011 год. Финал. 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:1.



Последние 5 матчей Федерера и Надаля (все выиграл Роджер):



2015 год. Базель. Финал. 6:3, 5:7, 6:3.

2017 год. Australian Open. Финал. 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

2017 год. Индиан-Уэллс. 1/8 финала. 6:2, 6:3.

2017 год. Майами. Финал. 6:3, 6:4.

2017 год. Шанхай. Финал. 6:4, 6:3.

Майами – 2005. Финал. Федерер – Надаль – 2:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.

Перед встречей в финале одного из самых престижных «Мастерсов» Роджер и Рафаэль однажды уже играли друг с другом – на том же самом турнире, но годом ранее. В матче третьего круга испанец сенсационно победил в двух сетах. Многие думали, что на этот раз Федерер, который тогда уже доминировал в туре, уверенно разберётся с молодым соперником, но на деле Надаль едва не победил в трёх партиях. Он взял два сета и вёл с брейком в третьем (4:1), но Роджер добрался до тай-брейка и в упорной борьбе выиграл его. А дальше опыт взял верх над молодостью – 23-летний швейцарец поймал кураж, заиграл намного увереннее, а в решающем сете и вовсе разгромил 18-летнего испанца.

Рим – 2006. Финал. Надаль – Федерер – 6:7 (0:7), 7:6 (7:5), 6:4, 2:6,7:6 (7:5).

Битва из времён, когда Рафаэль ещё не стал Великим и Ужасным королём грунта, но уже выиграл на этом покрытии почти всё, что мог – правда, «всего» по одному – два раза. Впоследствии Роджеру два раза удавалось победить его на песчаных кортах, но этот поединок остаётся самым упорным и драматичным из пятнадцати сыгранных ими на грунте. В концовке эпического сражения у Федерера был двойной матчбол на приёме, но реализовать этот шанс он не смог и в итоге проиграл на решающем тай-брейке. Этот финал имел далеко идущие последствия для «Мастерсов» в целом. Вымотанные пятичасовой битвой Надаль и Федерер снялись с «Мастерса» в Гамбурге, который тогда располагался в календаре сразу после Рима. Зрители получили «захватывающий» финал, где Томми Робредо легко взял три сета подряд у Радека Штепанека. В результате уже в следующем году пятисетовый формат остался у финала лишь одного «Мастерса» — в Майами, после которого теннисисты в любом случае могли отдохнуть. С 2008 года трёхсетовыми стали все финалы, а в 2009-м «Мастерсы» превратились в «Мастерс 1000», и фирменный приз чемпиону любого из турниров этой серии канул в Лету. Кстати, исчез и «Мастерс» в Гамбурге – с 2009-го на грунте весной играют в Мадриде и Риме.

Уимблдон – 2008. Финал. Надаль – Федерер – 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

Если про финал Рима кто-то мог и позабыть, то этот финал Уимблдона наверняка помнят все, кто его видел – вживую или в записи. И неудивительно, поскольку в этом поединке было все, чтобы войти в историю тенниса. Роджер шёл за рекордным, шестым титулом Уимблдона подряд. Рекорд Открытой эры принадлежал Бьорну Боргу, который завоевал пять трофеев подряд, а в шестой раз проиграл финал Джону Макинрою и больше никогда не выступал на этих кортах. Ожидать завершения карьеры Федерера, конечно, не стоило при любом исходе матча, но по следующим турнирам было отчётливо видно, как болезненно он переживал поражение. По ходу финала Роджер отыгрался с 0-2 по сетам, причём на тай-брейке четвёртой партии Рафаэль вёл с двумя мини-брейками – 5:2. В этот момент испанец вдруг допустил двойную ошибку и в итоге проиграл четыре очка подряд. Затем у Надаля было два матчбола, но Федерер отыгрался и вырвал победу на тай-брейке – 10:8!



Матч несколько раз прерывался из-за дождя (раздвижной крыши на центральном корте тогда ещё не было), и доигрывали его теннисисты уже в сумерках. На телевизионной картинке это не очень заметно благодаря увеличению яркости, но стоит присмотреться к вспышкам фотоаппаратов на трибунах сразу после завершения поединка и тому, насколько выделяется на общем фоне освещение выходов с трибун и комментаторских кабинок. Рафаэль сделал решающий брейк при счёте 7:7 и подал на матч, впервые став чемпионом Уимблдона.

Australian Open – 2009. Финал. Надаль – Федерер – 7:5, 3:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

Ещё одна пятисетовая битва, оставшаяся за испанцем. Здесь значимых рекордов на кону не стояло, в отличие от Уимблдона, но это был, как ни странно, их первый поединок на турнире «Большого шлема» с жёстким покрытием. Кстати, на US Open их пути и вовсе до сих пор не пересеклись ни разу. Надаль вышел на финальный матч через два дня после длившейся пять с лишним часов битвы с Фернандо Вердаско. У Федерера был дополнительный день отдыха, и полуфинал с Энди Роддиком дался ему легко – но, несмотря на это, в решающей партии именно Надаль выглядел свежее. Впрочем, Роджер чуть позже получил свою награду – сначала победил Рафаэля на грунте, в финале Мадрида, затем собрал «Карьерный шлем», став чемпионом «Ролан Гаррос», когда Надаль сенсационно проиграл там Робину Сёдерлингу, а на Уимблдоне побил рекорд Пита Сампраса, выиграв 15-й мэйджор. Всё это уместилось в полгода после Открытого чемпионата Австралии – 2009.

Australian Open – 2017. Финал. Федерер – Надаль – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Между этими финалами Роджер и Рафаэль ещё дважды встречались в полуфиналах Australian Open, и оба раза испанец уверенно побеждал. Взять реванш Федереру удалось только после травмы, когда он вернулся в тур, пропустив полгода. Вообще это был удивительный финал, нечто схожее со встречей Сампраса и Агасси в решающем матче US Open – 2002. Два теннисиста в возрасте, которых многие уже списали со счетов в плане больших побед, неожиданно вернулись на свой пик – словно время повернулось вспять.



Но если Пит после триумфа в Нью-Йорке завершил карьеру, то Роджер и Рафа об этом и не думали. Битва снова получилась пятисетовой, но не такой затяжной, как предыдущие – в этот раз они провели на корте всего 3,5 часа, и Федерер, за время отсутствия в туре заметно усиливший свой одноручный бэкхенд, взял верх. Это была его первая победа над Надалем в финале «Шлема» после Уимблдона-2007 и вообще первая победа на каком-либо мэйджоре, кроме лондонского. На «Ролан Гаррос» счёт личных встреч 5-0 в пользу Рафаэля, а на Australian Open испанец вёл со счётом 3-0. Как мы уже отмечали, на US Open Федерер и Надаль никогда не играли друг с другом.