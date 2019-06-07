Источник: Джокович покинул корты «Ролан Гаррос» до официальной отмены матча

Ведущая канала Eurosport австрийская теннисистка Барбара Шетт, комментируя перенос полуфинального матча «Ролан Гаррос» между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом на 8 июня, сказала, что сербский теннисист покинул стадион до официального объявления о том, что встреча сегодня доиграна не будет.

Матч был остановлен из-за дождя при счёте 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийского теннисиста. Это была уже вторая остановка игры. К тому же весь день на корте был очень сильный ветер.



В настоящий момент дождь в Париже прекратился, и ещё несколько часов не наступит темнота.

«Мне сказали, что Джокович не покидал территории «Ролан Гаррос» до того, как было принято решение не продолжать игру сегодня. Хотя сейчас небо чистое, но на радаре были штормы, поэтому было принято решение отказаться от возобновления матча. По-моему, это неправильное решение», — написал в своём «твиттере» корреспондент The New York Times Кристофер Клэри.

«Мне сказали, что Джокович покинул стадион после того, как официальное решение было объявлено игрокам. Он бы никогда не ушел, если бы ему не разрешили», — написала в «Твиттере» французская журналистка Кароль Бушар.