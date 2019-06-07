Директор «Ролан Гаррос»: Джокович настаивал на переносе матча не больше других

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже рассказал о причинах и подробностях переноса продолжения полуфинального матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и австрийцем Домиником Тимом (4) на 8 июня, несмотря на завершение дождя.

«Порывы ветра усилились с 40 км/ч до 80, и была неопределённость в отношении гроз, которые всё ещё продолжались. Матч уже дважды прерывался. Это болезненно для всех, особенно для игроков.

Джокович настоял на переносе матча? Нет-нет, не больше, чем другие. Мы действовали по протоколу. Сначала обговорили всё с игроками и только затем сообщили решение. Не знаю, кто из них ушёл первым — Джокович или Тим, но оба были оповещены о нашем решении одновременно. Они посмотрели друг на друга и сказали: «Хорошо, хорошо», — приводит слова Форже L’Equipe.