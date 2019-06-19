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Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Теннис / ATP 0

Во втором круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, добыл победу над хозяином местных кортов Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. В активе Штруффа 11 подач навылет и 3 двойные ошибки. Немец реализовал единственный имевшийся у него брейк.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Андреас Сеппи (Италия).

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич, который в финале нанёс поражение Роджеру Федереру из Швейцарии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

19 июня 2019 года, среда. 15:20 МСК
Галле. 2-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
35
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 : 2
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
3 6 4
6 3 6
           
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