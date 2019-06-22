Татишвили подала 40-страничную апелляцию на решение лишить её призовых за «РГ»

Американская теннисистка Анна Татишвили подготовила апелляцию на решение организаторов Открытого чемпионата Франции о лишении её всех призовых за первый круг. В стартовом матче она в двух сетах проиграла Марии Саккари из Греции со счётом 0:6, 1:6. Международная федерация тенниса посчитала, что уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления сопернице.
Юристы фирмы Kirkland & Ellis подготовили 40-страничный документ, в котором оспаривают правильность этого решения. Они привели в пример 10 матчей «Ролан Гаррос», закончившиеся разгромом за 55 минут и меньше, за которые не последовало никаких санкций. Также специалисты собрали 123 женских матча основных сеток с 2016 по 2018 год, которые завершились за час или менее того.
Юристы указали на процессуальные нарушения, поскольку в ситуации с Татишвили решение должен был принять судья матча, но фактически ответственность взяла «неназванная комиссия, у которой не было законных прав выносить вердикт». Также, по мнению специалистов, были нарушены права американской спортсменки. Её не предупредили о рассмотрении дела, где она могла бы доказать свою невиновность.
- 22 июня 2019
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
-
21:57
-
21:33
-
20:03
-
19:42
-
18:10
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:29
-
14:44
-
13:59
-
13:56
-
13:30
-
13:25
-
12:54
-
12:13
-
12:08
-
12:00
-
11:47
-
10:29
-
10:20
-
10:01
-
09:11
-
09:00
-
00:49
-
00:05
- 20 июня 2019
-
23:35