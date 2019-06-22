Татишвили подала 40-страничную апелляцию на решение лишить её призовых за «РГ»

Американская теннисистка Анна Татишвили подготовила апелляцию на решение организаторов Открытого чемпионата Франции о лишении её всех призовых за первый круг. В стартовом матче она в двух сетах проиграла Марии Саккари из Греции со счётом 0:6, 1:6. Международная федерация тенниса посчитала, что уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления сопернице.

Юристы фирмы Kirkland & Ellis подготовили 40-страничный документ, в котором оспаривают правильность этого решения. Они привели в пример 10 матчей «Ролан Гаррос», закончившиеся разгромом за 55 минут и меньше, за которые не последовало никаких санкций. Также специалисты собрали 123 женских матча основных сеток с 2016 по 2018 год, которые завершились за час или менее того.

Юристы указали на процессуальные нарушения, поскольку в ситуации с Татишвили решение должен был принять судья матча, но фактически ответственность взяла «неназванная комиссия, у которой не было законных прав выносить вердикт». Также, по мнению специалистов, были нарушены права американской спортсменки. Её не предупредили о рассмотрении дела, где она могла бы доказать свою невиновность.