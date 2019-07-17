Джокович: я просто люблю траву

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возникновении традиции есть траву после победы на Уимблдоне.



«Я просто люблю траву! Я всегда мечтал выиграть именно Уимблдон. И в 2011 году, как раз перед тем, как впервые осуществить эту мечту, прямо перед финалом, я думал, если вдруг выиграю, что бы мне такого сделать? Нужно было что-то особенное. Идей не так уж много, поэтому я просто решил съесть траву. И с тех пор так и повелось», — сказал Джокович на торжественном вечере после окончания турнира.

Видео доступно в «твиттере» Уимблдона.



Напомним, что в финальном матче Уимблдона Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). После окончания игры серб, для которого эта победа стала пятой на Уимблдоне, сел на корточки и съел пучок травы с корта.