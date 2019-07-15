Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Серб Новак Джокович, обыгравший в финале Уимблдона швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3), после игры съел пучок травы с корта.
На пресс-конференции первую ракетку мира спросили, какой на вкус оказалась трава.
«Лучше, чем когда-либо. Вкус потрясающий. Я всё ещё её перевариваю», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Видео доступно в «твиттере» Уимблдона.
Защитив титул на Уимблдоне, Новак стал 16-кратным победителем турниров «Большого шлема». Пятикратным чемпионом Уимблдона, как и Джокович, является швед Бьорн Борг.
В 2019 году 32-летний уроженец Белграда также выиграл Открытый чемпионат Австралии и турнир в Мадриде (Испания).
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Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.
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