Свитолина: Монфис в восторге от украинской кухни. Особенно от борща!

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина, отдыхавшая после Уимбдона на родине вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом, рассказала, какое впечатление на французского теннисиста произвело путешествие.



«Это наше первое совместное посещение Украины. Я рада, что Гаэлю тут понравилось. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а главное, от украинской кухни. Особенно от борща! Публичность мешает, когда ты на отдыхе и хочешь немного больше приватности. Или когда просто нет настроения. Но мы относимся к этому как к части нашей работы.



У нас очень жёсткий график, поэтому свидания для нас роскошь, которую мы можем позволить себе крайне редко. Но когда удаётся найти свободный денёк, мы вырываемся в какой-нибудь романтичный город и проводим время только вдвоём. Как-то у нас были соревнования в разных городах, и в перерыве между турнирами мы встретились на 24 часа в Париже, чтобы погулять по его улочкам и вкусно поесть!» — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.

Свитолина – об отношениях с Монфисом: мы встретились и уже не смогли расстаться