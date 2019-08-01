Свитолина – об отношениях с Монфисом: мы встретились и уже не смогли расстаться

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина, встречающаяся с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом, рассказала, как завязались их отношения.



«С Гаэлем мы были знакомы довольно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в долгих отношениях. И вот в конце прошлого года после победы в итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям.



Выставила фото в «Инстаграме», и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живёт в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.

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