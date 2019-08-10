Шарапова может сыграть с Барти во втором круге турнира в Цинциннати

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 18 августа.
Японка Наоми Осака, которая начнёт соревнования в ранге первой ракетки мира, стартует с матча против белоруски Александры Саснович либо кого-то из квалификации. Россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард», сыграет с другой обладательницей специального приглашения от организаторов — американкой Элисон Риске. В случае победы Мария выйдет на первую сеяную, австралийку Эшли Барти.
Ещё одной россиянкой, получившей «уайлд-кард», стала Светлана Кузнецова. Это произошло благодаря тому, что американка Винус Уильямс в последний момент прошла в основную сетку напрямую, и зарезервированное для неё приглашение освободилось. Первой соперницей Светланы будет латвийка Анастасия Севастова (11). Дарья Касаткина сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а Екатерина Александрова — с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
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