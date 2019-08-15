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Рублёв победил Федерера и сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Рублёв победил Федерера и сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв сотворил сенсацию в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в двух сетах обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

В активе уроженца Москвы 5 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Федерер 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Рублёв поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в третьем круге нанёс разгромное поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу – 6:2, 6:1.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

15 августа 2019 года, четверг. 22:45 МСК
Цинциннати (м). 3-й круг
Идет 2-й сет
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
0 : 2
Андрей Рублёв
70
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
Медведев разгромил Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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