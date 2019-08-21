Рублёв одержал волевую победу во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США), обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под девятым номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.
Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 807 210 Рублёв поспорит с американцем Сэмом Куэрри, получившим шестой номер посева.
В 2018 году победителем турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев. В финале он оказался сильнее американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 6:4.
21 августа 2019 года, среда. 02:50 МСК
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
Матч окончен
47
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
50
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
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|3
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|6 5
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Рублёв одержал уверенную победу над Фаббиано на старте турнира в Уинстон-Сейлеме
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