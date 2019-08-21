Рублёв одержал волевую победу во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США), обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под девятым номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 807 210 Рублёв поспорит с американцем Сэмом Куэрри, получившим шестой номер посева.

В 2018 году победителем турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев. В финале он оказался сильнее американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 6:4.