Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв одержал волевую победу во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Рублёв одержал волевую победу во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США), обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под девятым номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 807 210 Рублёв поспорит с американцем Сэмом Куэрри, получившим шестой номер посева.

В 2018 году победителем турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев. В финале он оказался сильнее американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 6:4.

21 августа 2019 года, среда. 02:50 МСК
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
47
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
Альберт Рамос-Виньолас
50
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 5 6 6
7 7 3 1
           
Рублёв одержал уверенную победу над Фаббиано на старте турнира в Уинстон-Сейлеме
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент