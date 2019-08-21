37-летний Фелисьяно Лопес: то, что я так долго выступаю, ненормально

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес признался, что не рассчитывал на столь долгую карьеру. Во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США) 37-летний уроженец Толедо одолел испанца Пабло Андухара со счётом 6:4, 1:6, 7:5.
«Я уже 4 или 5 лет подряд думаю, что следующий сезон — последний для меня. Я не ожидал, что буду выступать так долго. Знаю, что это ненормально. Но я рад, что всё ещё играю и выступлю на US Open, добавив очередной турнир „Большого шлема“ в свою статистику.
Мне нелегко переносить перелёты. Двухчасовой перелёт длится словно целый день для меня. Я нормально отношусь к тренировкам в зале, но проводить по несколько часов на корте… Это тяжело для меня сейчас. Но самое главное — я люблю то, чем занимаюсь. У меня есть опыт, я знаю себя. Поэтому я меньше тренируюсь на корте и больше занимаюсь в зале.
Не думаю, что было бы честно завершить карьеру сейчас. Я заслужил ещё один год в туре", — цитирует Лопеса официальный сайт ATP.
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