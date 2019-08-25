Серена Уильямс перед матчем с Шараповой заказала поло с вышивкой своей собаки

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает радовать поклонников новостями. Перед стартовым поединком US Open она заказала себе специальные поло с изображением домашнего питомца – йоркширского терьера по кличке Чип.

«Чип — мой самый верный поклонник. На каждом турнире «Большого шлема» он поддерживает меня. Чтобы показать ему какую-то любовь, я попросила производителя экипировки сделать патч с его мордочкой на своём поло. Спасибо, что всегда был рядом со мной, Чип!» — написала Серена в «Твиттере».

Матч 1-го круга US Open между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой откроет первую вечернюю сессию и начнётся 27 августа в 02:00 мск. Перед ними сыграет действующий чемпион серб Новак Джокович, после – швейцарец Роджер Федерер.