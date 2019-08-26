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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на US Open

Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на US Open
Теннис / US Open 2019 0

В ночь с 26 на 27 августа мск в первом круге Открытого чемпионата США по теннису россиянка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс, посеянной под восьмым номером. Начало матча запланировано на 02:00 мск.

В личных встречах С. Уильямс ведёт 19-3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на US Open.

Победительница этого матча за выход в третий круг поборется либо с американкой Кэти Макнелли (WC), либо с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она взяла верх над C. Уильямс.

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