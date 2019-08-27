Азаренко и Винус Уильямс покинули Совет игроков WTA

Американская теннисистка Винус Уильямс и представительница Беларуси Виктория Азаренко не были переизбраны в Совет игроков WTA. Они не смогли набрать необходимое количество голосов на выборах. Их заменят американки Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.
Кроме того, вместо Люси Шафаржовой и Бетани Маттек-Сэндс в восьмёрку членов Совета вошли Донна Векич и Александра Крунич.
«На самом деле они великолепно справлялись с работой. Мы закончим год вместе. В Совете есть несколько очень умных девушек, которые способны чётко выражать свою точку зрения. У нас большой выбор на место лидера. Есть много отличных идей. С нетерпением жду новых членов.
Возможно, я уйду в следующем году. Но мне эта деятельность по душе. Приходится по-другому мыслить. Некоторые базовые вещи дают лучшее понимание ситуации и помогают любым возможным способом приносить пользу коллегам по Совету», – цитирует Йоханну Конту Metro.
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