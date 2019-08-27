Шарапову лишат всех призовых на US Open? Только этого скандала не хватало

Новые правила против Шараповой

В первом круге US Open Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс меньше чем за час, взяв всего два гейма. Согласно недавно введённым правилам, теоретически россиянку даже могут лишить призовых за выступление на этом US Open в связи с «безвольным поражением». Критерии здесь весьма расплывчаты, и, по сути, подвести под них можно любой матч, проигранный разгромно – в стартовом раунде уж точно. Почему именно в стартовом? Потому что вводилось правило для того, чтобы стимулировать игроков, не готовых к нормальному выступлению на турнире, сниматься до матча и освобождать место для лаки-лузеров, то есть тех, кто вылетел в последнем раунде квалификации. В таком случае призовые за первый круг делятся пополам между снявшимся и лаки-лузером, а если неудачник квалификации проходит во второй раунд или дальше, то всё заработанное им «сверху» остаётся ему.

Скандал с Татишвили

Нынешним летом с этим правилом уже была связана пара запомнившихся эпизодов. На «Ролан Гаррос» Анна Татишвили в первом круге продержалась 55 минут, выиграв при этом только один гейм – 1:6, 0:6. Соперница была не звёздная, но весьма крепкая – Мария Саккари, а сама Татишвили проводила первый официальный матч после полутора лет отсутствия в туре из-за травм и операций. Разумеется, в такой ситуации деньги ей точно пригодились бы, но организаторы решили, что Анна не была должным образом готова к турниру, и отобрали у неё все призовые – чуть больше $ 50 тыс. Такой поступок официальных лиц вызвал общественный резонанс. Была создана петиция в поддержку Татишвили, сама она подала апелляцию, и через полтора месяца деньги ей всё-таки перечислили.

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

Второй случай более спорный. Бернард Томич, известный своим пофигизмом в жизни в целом и на корте в частности, всего за 58 минут проиграл три сета Жо-Вильфриду Цонге на старте Уимблдона – 2:6, 1:6, 4:6. Показателен здесь не столько счёт, сколько продолжительность поединка и то, как складывалась игра. На протяжении двух сетов австралиец вообще не хотел играть и только в третьем изобразил что-то похожее на борьбу. Томич потом тоже опротестовал принятое по итогам матча решение не выплачивать ему призовые, но его протест удовлетворили лишь частично – постановили вернуть 25 %, если он проведёт следующие восемь «Шлемов» без единого нарушения.

«Ролан Гаррос» пошёл на попятную. Татишвили вернули отобранные призовые А Томичу могут вернуть деньги за Уимблдон – правда, пока согласились только на четверть и через два года. Он обещает бороться дальше.

Мария сама призналась, что не была готова

Шарапова продержалась против Уильямс всего 59 минут. По чисто формальным признакам её поражение не многим отличается от проигрыша Татишвили на старте Открытого чемпионата Франции. Проблемы Марии со здоровьем только усиливают сходство, тем более что она сама не скрывала, что не может нормально выполнять подачу. «Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, – это серьёзно. Это замечательно. Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, всё довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня», — так Шарапова объяснила поражение на пресс-конференции.

В принципе из этого вполне можно вывести, что Мария знала о своей неготовности к борьбе на высоком уровне, но сниматься не стала. Так что теперь её могут оштрафовать на $ 58 тыс. – именно столько призовых получают проигравшие здесь в первом круге. Вот только вряд ли организаторы захотят раздувать скандал с участием звезды тенниса, пусть и не светящей ярко в последние годы.