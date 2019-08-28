Кирьоса могут дисквалифицировать из-за обвинений ATP в коррупции

Австралийский теннисист Ник Кирьос рискует получить дисквалификацию за свои высказывания после победного матча в первом круге Открытого чемпионата США с американцем Стивом Джонсоном. Кирьос, посеянный под 28-м номером, победил со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
После матча Кирьоса попросили прокомментировать штраф в $ 113 тыс., который ему выписали за скандальное поведение на турнире в Цинциннати в июле.
«ATP в значительной мере коррумпирована. Я вообще не переживаю по этому поводу. Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, хотя я только что победил в первом круге US Open?» — цитирует Кирьоса The West Australian.
За такое высказывание ATP может дисквалифицировать Кирьоса. В ассоциации уже сообщили, что такой вариант рассматривается.
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